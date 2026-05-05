Detienen a adolescente de 16 años por asesinato de un conductor de aplicación en Quilicura

Carabineros detuvo este martes a un adolescente de 16 años acusado de asesinar a un conductor de aplicación de transporte de nacionalidad haitiana, el pasado 19 de marzo en la comuna de Quilicura.

La dinámica del caso se originó durante la madrugada de aquella jornada, instantes en que la víctima se preparaba para subir pasajeros a su automóvil. En ese preciso momento, fue interceptado por un par de sujetos que portaban armas blancas.

El violento ataque se desencadenó en plena vía pública, donde el chofer recibió múltiples heridas cortantes. A raíz de la gravedad de estas lesiones, el hombre perdió la vida posteriormente en un recinto asistencial ubicado en la misma comuna.

Los datos recopilados indican que el ciudadano extranjero opuso resistencia al atraco, lo que provocó que los delincuentes recrudecieran su embestida. Al ver frustrado su objetivo de robar el vehículo, los antisociales escaparon caminando por las inmediaciones del sitio del suceso.

Tras conocerse el fatal desenlace, equipos multidisciplinarios compuestos por el Departamento O.S.9 y Labocar desplegaron un amplio abanico de peritajes con el fin de dar con el paradero de los autores del ilícito.

Dentro de las labores policiales destacó la exhaustiva revisión de las cámaras de vigilancia del sector. Este material audiovisual resultó fundamental para reconstruir la dinámica del delito y trazar la ruta de escape que utilizaron los involucrados.

De forma paralela, los investigadores emitieron requerimientos formales a la plataforma de transporte empleada por la víctima, logrando así identificar el número telefónico asociado a la solicitud del viaje.

El cruce de información continuó a través de las compañías de telecomunicaciones, paso que permitió determinar la identidad vinculada a dicho registro, convirtiéndose en una pieza clave para avanzar en la investigación.

Todo este trabajo culminó con la detención del imputado adolescente, quien ya mantenía antecedentes policiales por delitos violentos. Su prontuario incluye robos con intimidación cometidos en años recientes, sumado a un procedimiento previo donde fue sorprendido portando elementos destinados a la comisión de ilícitos.

(Imagen referencial)

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