Detienen a acusado de amenazar y entrar a la casa de una mujer para destrozar su auto tras discusión vial en Lampa

La Policía de Investigaciones (PDI) informó la detención de un joven de 20 años involucrado en el ataque y las amenazas que sufrió una mujer el pasado sábado en la comuna de Lampa.

Según informó la subprefecta Carla Navarrete, jefa de la Brigada de Investigación Criminal de la comuna, el individuo tuvo un problema de tránsito con la afectada, la cual iba con su bebé en su vehículo particular al momento del hecho.

"Este sujeto la siguió hasta su domicilio particular, ingresó y atacó su vehículo, provocándole daños", explicó Navarrete.

El imputado es un hombre de 20 años, de nacionalidad chilena y sin antecedentes policiales. Va a pasar a control de detención por los delitos de amenazas, daños simples y violación de morada.

De acuerdo a la detective, su aprehensión se concretó "a través de información de fuentes internas e internas, además de un análisis de información y cámaras, se logró establecer la ubicación e individualización de este sujeto, quien se encontraba en la casa de sus padres en Lampa".

Además, la funcionaria policial informó que hay más personas involucradas en el ataque, pero que es parte de la investigación.

Cabe señalar que la víctima entregó su versión de los hechos en Meganoticias. Aseguró que el individuo la chocó con su motocicleta en la parte trasera de su automóvil, y que luego la intentó de extorsionar, a lo que ella se negó.

“El tipo vio donde yo vivía y le pedía por favor que me dejara entrar porque mi guagua estaba llorando, necesitaba darle comida. Me retuvo en la calle, me empujó, forcejeamos, yo le tiro el teléfono, porque me empieza a grabar y me dice: ‘te voy a acusar por robo, por homicidio, por haberme atropellado, empezó a hablar puras tonteras’”, narró.

Tras lograr entrar a la vivienda, explicó que “le doy comida a la guagua, la meto a jugar a la piscina un ratito y por las cámaras me percato que ellos saltan el muro, miran si yo estoy sola o estoy con alguien. Como me vieron sola, empezaron a golpear el portón. Eran cuatro abajo, dos en moto, tres en un auto, el del auto venía con pistola, amenazándome, gritándome de todo”.

Añadió que los agresores “me ‘palanquearon’ la puerta chica, entraron y yo tuve que salir arrancando con mi bebé de casi un año (...) estaba sola con mi bebé, con diez hombres que venían con armas, que entraron con cuchillos y me quebraron el auto”.

