Detienen a abogado por facilitar teléfono a gendarme imputado en el marco de la "Operación Apocalipsis"

La denuncia presentada por una capitana de Gendarmería ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago derivó en la detención del abogado Gabriel Zambrano, defensor de uno de los gendarmes imputados en el marco de la "Operación Apocalipsis", cuya audiencia de formalización se realizaba la mañana de este lunes.

Según se expuso, el profesional “facilitó un teléfono celular al imputado para realizar una comunicación no autorizada”, destinada al envío de un mensaje de voz a una persona aún no identificada.

El hecho fue detectado por excompañeros del gendarme y motivó la intervención inmediata de un fiscal de flagrancia, con diligencias a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Este episodio se suma a la masiva formalización iniciada el viernes pasado contra 47 gendarmes y 23 civiles vinculados a la red de corrupción carcelaria.

Como consecuencia de la magnitud del caso, la Fiscalía Occidente solicitó arresto domiciliario total para seis civiles, medida acogida por el tribunal, que además fijó un plazo de 300 días de investigación.

La gravedad de los hechos llevó a decretar prisión preventiva para dos imputados y a solicitar la medida cautelar más gravosa para los 62 restantes, quienes llegaron detenidos en tránsito a la cuarta jornada de audiencia iniciada este lunes 22 de diciembre.

La investigación reveló que la red operaba desde enero de 2020 en las cárceles de San Joaquín y, principalmente, Santiago 1.

Estaba conformada por nueve organizaciones criminales -La Dora, Las Chilenas, Los Colombia, La Boliviana, Del Héctor Pérez, La Maribel, Mario Soto, Luis Salamanca y Luis Olivos-, acusadas de asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho y soborno.

DENUNCIA DEL PODER JUDICIAL

Una vez conocida la noticia, el Poder Judicial entregó un breve comunicado sobre la detención del abogado, en el marco de la investigación que se lleva adelante por la "Operación Apocalipsis".

“El Poder Judicial informa que, en la mañana de hoy, en el contexto de la audiencia de formalización de imputados por diversos delitos perpetrados al interior de recintos penitenciarios que se desarrolla ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, un abogado defensor particular fue sorprendido, durante una entrevista, haciendo entrega y manipulando un teléfono celular con uno de sus representados, en dependencias aledañas al tribunal, las que están bajo control de Gendarmería”, denuncia el texto.

“El hecho fue informado a la Fiscalía Centro Norte para la administración del procedimiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 130 del Código de Procedimiento Penal, lo que se ejecutó de inmediato en las dependencias del tribunal”, finaliza.

