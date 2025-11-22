Detienen a 3 sujetos en Ñuñoa que habían robado auto del Servicio de Impuestos Internos

Carabineros informó de la detención de tres personas en la comuna de Ñuñoa, por el robo de un vehículo del Servicio de Impuestos Internos (SII), el que se materializó gracias a una denuncia anónima.

Según indicó el capitán Nicolás Painepi, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, durante la tarde del viernes personal policial de la 18 Comisaría logró la captura de los tres individuos gracias una llamada anónima al número de emergencias.

Los antisociales, que fueron identificados como J.S.V. (17), J.A.A.A. (19) y J.J.F.S. (20), todos con antecedentes policiales y sin órdenes vigentes, "se movilizaban en un vehículo con encargo policial dentro de la comuna de Ñuñoa", dijo Painepi.

Y a gregó que "respecto al vehículo, habría sido sustraído mediante intimidación en la comuna de Maipú (el martes recién pasado), el cual pertenece al Servicio de Impuestos Internos (SII)". Y, ahora, "va a ser devuelto a esta entidad pública".

Con relación a los jóvenes involucrados, precisó que "al tomar conocimiento la Fiscalía de esta detención, dispuso el control de detención de dos de estos".

