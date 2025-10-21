Detenidos en operativo que permitió incautar 800 kilos de droga quedaron en prisión preventiva

Dos sujetos fueron formalizados por el Ministerio Público tras ser detenidos en el marco de una investigación que permitió desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

La audiencia se realizó luego de que el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Tarapacá, junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI en Iquique, lograran identificar el funcionamiento de la red.

Según se expuso ante el tribunal, el imputado F.A.D.M., de nacionalidad chilena, junto a otros integrantes -entre ellos C.A.R.R.- coordinabam el ingreso de marihuana por pasos no habilitados en la zona norte. Desde la región de Tarapacá se organizaba el traslado de grandes cargamentos en distintos vehículos hacia las regiones de O’Higgins y Ñuble, con el objetivo de abastecer el mercado de la zona sur.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó en un punto de prensa en Santiago que gracias a la investigación “se descubrió que la organización, para llevar a cabo el traslado de drogas hasta la zona sur, organizaba y coordinaba todo desde la región de Tarapacá”.

“Es así como se identifica un modus operandi, lo que nos permitió lograr la detención de estas dos personas y la incautación de esta gran cantidad de droga: más de 800 kilos de cannabis sativa, más de 400 municiones, seis armas de fuego y cinco vehículos utilizados para la comisión de este ilícito”, agregó la autoridad.

El Ministerio Público formalizó a ambos detenidos por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas y municiones, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal acogió la solicitud y fijó un plazo de investigación de 120 días.

(Imagen: PDI)

