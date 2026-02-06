Detenido por violencia intrafamiliar roba arma a Carabineros y dispara dentro de comisaría en Cerrillos

Un hombre que fue detenido por violencia intrafamiliar le arrebató el armamento a Carabineros e intentó generar un incendio al interior de una comisaría en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este viernes, cuando un joven de 21 años llegó hasta la 34° Comisaría de Vista Alegre tras ser capturado por el delito de violencia intrafamiliar y por una orden de detención que mantenía pendiente.

El mayor Carlos Espinoza, jefe operativo nocturno de Carabineros, detalló que "el hecho ocurre en circunstancias que un sujeto que había sido detenido por violencia intrafamiliar y por mantener una orden de detención vigente por robo con intimidación, estaba siendo dirigido al sector de calabozos de la unidad".

"En esos momentos es que este se abalanza sobre el personal policial y desarrolla una fuerza bastante desmedida debido al consumo de drogas, logrando enfrentarse a tres funcionarios de Carabineros, arrebatando el arma de servicio de uno de ellos y efectuando dos disparos", añadió.

El individuo efectuó disparos hacia el piso y los carabineros que se encontraban reduciéndolo, debieron ser apoyados por otros funcionarios del cuartel, logrando finalmente reducir al individuo.

"Producto de los disparos no hubo lesiones (…) pero si resultaron tanto el detenido como los carabineros lesionados producto de la reducción", indicó el mayor Espinoza.

