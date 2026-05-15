Detectan mosca de la fruta en Las Condes: SAG solicita acceso a domicilios para instalar trampas y bolsas

Un llamado a las vecinas y vecinos de Las Condes a colaborar con el trabajo que comenzarán a desarrollar funcionarias y funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, en la comuna, realizaron el Director Nacional del SAG, Domingo Rojas Philippi, junto a la alcaldesa (s) de la comuna, Najel Klein, en el marco del inicio de la campaña de erradicación de un foco de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) detectado en la zona.

En la ocasión, Rojas agradeció al municipio el apoyo y el trabajo coordinado que se ha desarrollado, recordando que “Chile es libre de la mosca de la fruta desde 1995 y que esta es una plaga muy dañina para la fruticultura nacional. Aprovecho de hacer un llamado a los vecinos a colaborar con nuestros funcionarios, quienes están debidamente identificados, para que puedan ingresar a los domicilios a instalar trampas y bolsas con moscas estériles, lo que nos permite avanzar de manera ágil en esta labor. Finalmente, pedirles que no saquen ni trasladen fruta desde estas zonas, ya que esto constituye un riesgo adicional para el trabajo del SAG”.

Por su parte, Klein dio su apoyo al Servicio, indicando que “esperamos que nuestros vecinos reciban al SAG con las puertas abiertas en esta campaña. Sin embargo, también es fundamental resguardar a la comunidad, por lo que hemos solicitado al SAG contar con un empadronamiento tanto de las personas que trabajan como de los vehículos que realizan estas labores. Así, aquellos vecinos que deseen verificar la identidad de los equipos pueden llamar al 1402 y confirmar que se trata de personal autorizado antes de permitir su ingreso a las viviendas”.

La mosca de la fruta es considerada una de las plagas agrícolas más dañinas del mundo, ya que afecta a más de 250 especies frutales y representa una seria amenaza para la agricultura y para miles de familias que dependen de esta actividad productiva. Además, pone en riesgo la condición fitosanitaria de Chile y el acceso de nuestras exportaciones frutícolas a mercados internacionales altamente exigentes. No obstante, es importante señalar que su presencia no representa un peligro para la salud de las personas, por lo que el consumo de fruta en zonas afectadas es seguro.

Chile es el único país del continente americano reconocido como libre de mosca de la fruta desde 1995. Esta condición fitosanitaria ha sido protegida permanentemente por el SAG mediante acciones sistemáticas de vigilancia, control y erradicación oportuna de brotes. Gracias a este esfuerzo sostenido, el país se ha consolidado como una potencia agroalimentaria reconocida a nivel mundial.

Actualmente, el SAG mantiene 10 focos activos de mosca de la fruta en la región Metropolitana. En este contexto, el SAG hizo un llamado urgente a la ciudadanía a apoyar las acciones que están desarrollando sus equipos en las zonas bajo campaña:

Permitir el ingreso de funcionarias y funcionarios del SAG , debidamente identificados/as, a los domicilios para realizar labores de control y vigilancia fitosanitaria, fundamentales para la erradicación de la plaga. Estas acciones se encuentran respaldadas por la normativa vigente que obliga al SAG a actuar ante emergencias fitosanitarias .

, debidamente identificados/as, a los domicilios para realizar labores de control y vigilancia fitosanitaria, fundamentales para la erradicación de la plaga. Estas acciones se encuentran respaldadas por la . No manipular las trampas de mosca de la fruta instaladas en el arbolado ni las bolsas de papel instaladas en los árboles , las cuales son utilizadas para la liberación de machos estériles de mosca de la fruta, herramienta clave para el control de esta plaga.

, las cuales son utilizadas para la liberación de machos estériles de mosca de la fruta, herramienta clave para el control de esta plaga. No trasladar ni regalar frutas producidas en los hogares, ya que, si estuvieran infestadas , podrían contribuir a la dispersión de la plaga hacia otros sectores.

, podrían contribuir a la dispersión de la plaga hacia otros sectores. Respetar todas las indicaciones entregadas por el personal del SAG durante el desarrollo de la campaña.

Ante cualquier duda o consulta, las personas pueden acercarse a la oficina SAG más cercana o comunicarse con el Centro de Atención Usuaria del Servicio a través del correo oficina.informaciones@sag.gob.cl o del teléfono 22 345 1100.

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