Detectan "minimarket de drogas" con listado de precios y medios de pago electrónicos en Pudahuel

En la comuna de Pudahuel, región Metropolitana, Carabineros debió intervenir por segunda vez un minimarket que operaba como punto de venta de droga.

El local, que ya había sido allanado este miércoles, volvió a abrir sus puertas exhibiendo el mismo afiche con tarifas alusivas a la comercialización de sustancias ilícitas, lo que motivó un nuevo operativo policial.

El origen de la investigación se remonta a una riña ocurrida este miércoles en Avenida Los Mares. Al llegar al lugar, los uniformados observaron que los involucrados escapaban y, al revisar un minimarket con la puerta abierta, detectaron el cartel con precios de droga. En esa ocasión, se detuvo a un hombre con antecedentes penales.

Durante patrullajes preventivos realizados la madrugada de este jueves, Carabineros constató que el recinto había retomado la venta de drogas.

El capitán David Bustos relató que “el personal policial visualizó a dos individuos, uno de ellos con un arma en sus manos, quienes se fugaron en distintas direcciones ante la presencia de Carabineros”.

Uno de ellos ingresó al minimarket y fue seguido por los funcionarios, quienes nuevamente encontraron el afiche con las tarifas de la droga.

En el operativo se detuvo a un hombre de 43 años, también con antecedentes penales. Además, se verificó que la banda delictual solo aceptaba pagos en efectivo, ya que la máquina de cobro electrónico había sido incautada en el procedimiento anterior.

PURANOTICIA