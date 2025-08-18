Detectan listeria en salmón ahumado: Minsal ordena su retiro inmediato del mercado

El Ministerio de Salud (Minsal) activó un protocolo de emergencia tras la detección de la bacteria listeria monocytogenes en productos de salmón ahumado en caliente. La alerta sanitaria, emitida en la tarde de este lunes, instruye el retiro inmediato de los productos de las marcas Cuisine & Co y SouthWind de todos los puntos de venta.

La presencia de la bacteria, que puede provocar la grave enfermedad conocida como listeriosis, fue confirmada en el mismo lote para ambas marcas, identificadas por su productor como Comercial y Pesquera South Wind S.A. Por esta razón, la medida de precaución aplica a todas las fechas de vencimiento de ambos productos.

La enfermedad es especialmente peligrosa para mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con sistemas inmunes debilitados. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolores musculares, vómitos, diarrea y, en los casos más graves, pueden llevar a una septicemia o meningitis.

La autoridad sanitaria ha hecho un llamado urgente a la población para que no consuma ninguno de estos productos. Para quienes presenten síntomas compatibles con la enfermedad, se ha recomendado acudir a un centro de salud lo antes posible.

Los productos afectados son:

Salmón ahumado en caliente de 200 g, formato laminado, de la marca Cuisine & Co.

Salmón ahumado en caliente de 300 g, formato trozo, de la marca SouthWind.

Ambos productos corresponden al lote 2VQ2512135D, elaborado y envasado por la empresa Comercial y Pesquera South Wind S.A.

