Detectan en Arica mosquito transmisor de Zika y virus del Nilo Occidental

El Ministerio de Salud confirmó la presencia del mosquito Aedes vexans en la región de Arica y Parinacota, un vector capaz de transmitir enfermedades como el Zika y el virus del Nilo Occidental, marcando un hallazgo sin precedentes en Sudamérica.

Según el Minsal, el Instituto de Salud Pública verificó el 25 de febrero que muestras recolectadas en la desembocadura del río Lluta y sectores cercanos de Arica corresponden a esta especie, cuyo único antecedente en Chile era un ejemplar aislado detectado en 2025.

Este mosquito de comportamiento silvestre habita en zonas cercanas a ríos, lagunas y humedales, donde se reproduce con facilidad, lo que aumenta el riesgo sanitario en áreas naturales y rurales próximas a cursos de agua.

Ante la confirmación, la autoridad sanitaria activó un protocolo de vigilancia y control intensivo, junto con recomendaciones a la población, como evitar humedales al amanecer y atardecer, usar repelentes autorizados y facilitar inspecciones técnicas.

El informe también detalló que durante el período se notificaron 25 casos de hantavirus con una letalidad del 32% y ocho fallecidos, posicionándolo como el evento epidemiológico más grave de la temporada.

Asimismo, se registraron 13 casos importados de dengue, 13 de chikunguña y un caso de Zika, cifras que, aunque acotadas, adquieren mayor relevancia tras la detección del nuevo vector en el norte del país.

