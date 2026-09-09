Desvinculan a abogado de Seguridad Pública tras ser detenido y formalizado por femicidio frustrado

Un abogado de la Subsecretaría de Seguridad Pública, quien se desempeñaba como asesor del plan Calles Sin Violencia, fue desvinculado de la institución luego de conocerse su detención y posterior formalización por el delito de femicidio frustrado.

Los hechos ocurrieron en un departamento ubicado en la comuna de Santiago, hasta donde llegó personal de Carabineros tras recibir una denuncia por parte de la pareja del imputado, quien estaba siendo agredida en el lugar.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la mujer sufrió golpes y un corte en una de sus manos provocado con un cuchillo. En medio de la agresión, el sujeto habría intentado arrojarla por el balcón del departamento.

El abogado fue detenido y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde se inició el procedimiento judicial en su contra.

Pese a la gravedad de los hechos y a la existencia de reiteradas denuncias contra el imputado, el tribunal determinó dejarlo únicamente con arresto domiciliario como medida cautelar.

Durante la mañana de este miércoles, la Subsecretaría de Seguridad Pública confirmó que el abogado, quien prestaba servicios en la institución desde 2025, fue desvinculado.

"Esta Subsecretaría reafirma su rechazo categórico a toda forma de violencia contra las mujeres. Asimismo, el Programa de Apoyo a Víctimas se encuentra a disposición de la víctima y realizará todas las gestiones necesarias para brindarle el apoyo y acompañamiento jurídico y psicológico que requiera", señaló en un comunicado.

"Por respeto a la privacidad y protección de la víctima, y considerando que existe una investigación penal en curso, esta Subsecretaría no entregará antecedentes adicionales sobre los hechos", cerró.

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