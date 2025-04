Destitución de Isabel Allende: Presidenta del Partido Socialista confiesa que "estamos dolidos" con el Frente Amplio

La presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, reafirmó que, tras la filtración del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que destituyó a la senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende, su tienda está “dolida” con el Frente Amplio.

En entrevista con radio Cooperativa, sostuvo que “dentro de mi partido hay un ánimo complejo en contra del Frente Amplio. Se ve toda esta cadena de errores, de desprolijidades, que terminan con la salida de una senadora, que tiene que ver con nuestra historia como país, como partido, y que es lo que finalmente vemos con mucha pena”.

“Más allá de las opiniones jurídicas, hay una desazón respecto del comportamiento de quienes intervinieron en esto, y por cierto, de un infausto hecho que, coincidentemente, ocurre ayer, que fue el lanzamiento de la candidatura de Gonzalo Winter, en paralelo a que se conocía el fallo”, prosiguió.

“No digo que se debió suspender la celebración, pero al menos, pudo tener un tono o palabras sobre la destitución. Entonces, la verdad, estamos dolidos”, agregó.

“El partido del Presidente tiene que saber que el PS ha sido extremadamente leal durante este Gobierno. Hemos hecho enormes sacrificios, y sentimos que no ha existido reciprocidad, no solo en esto, en muchas otras situaciones. Y no estoy hablando de cargos, porque no es algo que le interese al PS”, continuó.

“El análisis político de fondo y las consecuencias de esto, las vamos a madurar con calma durante estos próximos días”, finalizó la presidenta del PS.

