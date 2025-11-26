Después de 10 años, Chile vuelve a fabricar aviones: Newén reemplazará al Pillán

Un hito histórico para la aeronáutica nacional se vivió en la base aérea El Bosque de la Región Metropolitana: la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, junto al alto mando de la FACH, reveló los avances del T-40 Newén.

Se trata de la nueva aeronave de instrucción que se está fabricando íntegramente en los talleres de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (Enaer) Han pasado 10 años del último avión fabricado en Chile.

Este proyecto no solo busca modernizar la flota de entrenamiento de pilotos, sino que marca la reactivación de la producción de aviones en Chile tras varias décadas, posicionando al país nuevamente en el mercado global de defensa.

El T-40 Newén (cuyo nombre significa "fuerza" en mapudungún) es el sucesor directo del emblemático T-35 Pillán, que ha servido por más de 40 años formando a generaciones de pilotos chilenos y extranjeros, pero la FACH requiere hoy material más moderno que se adapte a los nuevos desafíos tecnológicos.

En ese sentido, el Newén llega para llenar ese espacio, permitiendo que los pilotos progresen de forma más gradual y segura al aprender las habilidades intermedias antes de volar en aviones más avanzados como los F-16 o F-5.

Más que un simple avión, el Newén es un ecosistema integrado de instrucción. Su diseño incorpora características de vanguardia que lo ponen al nivel de los estándares internacionales:

- Cabina de Cristal (Glass Cockpit): Sin relojes análogos antiguos. Este avión cuenta con instrumentos de vuelo digitales y pantallas multifunción configurables.

- Concepto HOTAS: Utiliza el sistema Hands On Throttle-And-Stick, donde los mandos integran botones y selectores para que el piloto gestione los sistemas sin soltar los controles, tal como en un avión de combate moderno.

- Materiales Avanzados: Su construcción incorpora un 30% de materiales compuestos, como fibra de carbono, lo que lo hace más ligero y resistente.

- Simulación: El sistema incluye simuladores de vuelo con realidad virtual mixta y sistemas de planificación de vuelo.

El proyecto avanza rápido. Actualmente, se contempla la fabricación inicial de 33 unidades, y en abril de 2026 se entregará oficialmente el primer prototipo, que hoy ya tiene un 97% de avance.

Tras la entrega del prototipo, iniciará una rigurosa etapa de pruebas en vuelo y en 2027 se dará inicio a la producción en serie de las aeronaves.

La fabricación del Newén va más allá de lo militar. Este proyecto está generando empleo de alta calificación en el país y recupera capacidades industriales que se habían perdido.

Enaer, la empresa estatal a cargo, no solo fabrica estas estructuras, sino que también presta servicios de mantenimiento y modernización para aeronaves civiles y militares, consolidando a Chile como un actor relevante en la industria.

