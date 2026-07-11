Despiden a Enrique Krauss con homenaje transversal en el ex Congreso Nacional

Con la presencia de autoridades, dirigentes políticos, familiares y cercanos, el Salón de Honor del ex Congreso Nacional abrió sus puertas para despedir a Enrique Krauss Rusque, histórico dirigente de la Democracia Cristiana y exministro del Interior, quien falleció a los 94 años.

La ceremonia se desarrolló luego de que el Gobierno decretara tres días de duelo nacional, medida oficializada mediante su publicación en el Diario Oficial. El homenaje reunió a representantes de distintos sectores políticos para reconocer la trayectoria pública del exsecretario de Estado durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo a cargo de su hijo, Enrique Krauss Valle, quien recordó el profundo compromiso que su padre mantuvo con la Democracia Cristiana durante toda su vida. "Él participó de un gobierno que si no hubiese buscado los encuentros, como se hizo, probablemente el camino a la democracia hubiese sido otro", expresó.

También destacó la importancia que tuvo la colectividad en la vida política del exministro. "Aquí se enmarca una serie de hitos fundamentales. Está la bandera de la DC, su partido, el cual militó desde muy joven y el que nunca quiso abandonar, independientemente si había una diferencia", afirmó.

En ese contexto, recordó una reflexión que, según señaló, marcó la forma en que su padre entendía el servicio público. "Alguna vez me dijo: 'todo lo que logré en la vida pública se lo debo a la Democracia Cristiana y yo no puedo darle la espalda'", relató.

Durante la jornada también se realizaron guardias de honor encabezadas por excolaboradores y dirigentes democratacristianos, entre ellos Juan Carlos Latorre, Andrés Zaldívar y Jorge Burgos.

Las muestras de reconocimiento, sin embargo, trascendieron las fronteras de la Democracia Cristiana. Parlamentarios y representantes de distintas fuerzas políticas acudieron al exCongreso para rendir homenaje a Krauss, entre ellos el senador Luciano Cruz-Coke, el diputado Jaime Mulet y el senador Iván Moreira.

Jaime Mulet destacó el papel que desempeñó durante el proceso de recuperación democrática del país. "Como ministro del Interior y vicepresidente de la República, creo que tuvo un rol fundamental en sostener la lógica de un Gobierno de transición que hizo un traspaso desde la dictadura a la democracia de manera impecable", señaló.

Por su parte, Luciano Cruz-Coke valoró la capacidad de diálogo que caracterizó al exministro durante su trayectoria política. "Fue una persona que se dedicó a elaborar, construir y generar una cierta plataforma para que al país le fuera bien, y eso nos da muchas lecciones hoy día, donde a veces estamos tan tensados y tironeados por los extremos (políticos)", manifestó.

Entre quienes asistieron al homenaje también estuvo Mario Kreutzberger, quien recordó la participación de Krauss en la Fundación Teletón. "Fue, durante años, director de la Fundación Teletón, que nos ayudó mucho", comentó.

La ceremonia contó además con la presencia de los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric, el Presidente José Antonio Kast junto al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quienes se sumaron a las muestras de reconocimiento al exministro y jurista.

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