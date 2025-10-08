Desmantelan "narco búnker" que contaba con "sala de monitoreo" para vigilar el sector en Lo Espejo

Personal de la 11ª Comisaría de Carabineros de Lo Espejo, en conjunto con la Dirección de Seguridad Ciudadana, demolieron un “narco búnker” en la población Las Dunas.

La intervención comenzó a las 08:00 horas con el retiro de estructuras metálicas que bloqueaban el acceso a pasajes y blocks habitacionales, que fueron instaladas de manera irregular por terceros.

Durante el operativo, un individuo fue detenido por desórdenes y por oponerse al accionar de Carabineros. Además, se logró intervenir un departamento abandonado, el cual funcionaba como sala de monitoreo clandestina, utilizada presuntamente para vigilar los movimientos dentro del sector.

Este procedimiento es parte de una serie de acciones coordinadas por el municipio y Carabineros para recuperar la seguridad en zonas afectadas por el narcotráfico y la delincuencia organizada.

(Imagen: Carabineros)

