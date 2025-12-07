Deslizamiento de sedimentos provoca aislamiento y cierre total de rutas en el Cajón del Maipo

Según los reportes de equipos municipales y provinciales de emergencia, la situación se concentró principalmente en la Ruta G-25, específicamente en el sector Las Amarillas, en la comuna de San José de Maipo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, dos vehículos menores y tres personas quedaron atrapadas tras la activación de sedimentos en el área. Carabineros logró rescatarlas sin lesiones, mientras maquinaria municipal trabajó en la remoción del material que impedía el desplazamiento y colaboró en retirar los vehículos afectados.

La emergencia también se extendió hasta el sector de Termas de Colina, donde al menos 30 vehículos y un número aún indeterminado de personas permanecen aisladas debido a la activación de la Quebrada Las Afligidas, lo que generó rodadas y acumulación de barro en el camino de acceso.

En respuesta a esta situación, el tránsito hacia Baños Morales y Lo Valdés fue completamente suspendido, mientras Carabineros mantiene controles preventivos desde el Retén San Gabriel, recomendando a la población evitar subir a la zona cordillerana hasta nuevo aviso.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones del terreno ante el riesgo de nuevos deslizamientos, mientras equipos de emergencia trabajan para restablecer la conectividad en los sectores afectados.

