Desempleo nacional llega a 8,4% en trimestre agosto–octubre de 2025 y cae 0,2 puntos en un año

En 8,4% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre agosto–octubre de 2025, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un descenso de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 0,2%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-0,9%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,7%, con incrementos de 0,3 pp. y 0,4 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandió 0,2%, influida por las personas inactivas habituales (0,4%) e iniciadoras (10,4%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,8%, decreciendo 0,5 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 2,9%, incididas únicamente por las cesantes (-3,8%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,0% y 48,3%, incrementándose 0,7 pp. y 0,8 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas únicamente por las inactivas habituales.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,2%, creciendo 0,1 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,5% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 2,1%, incididos por los cesantes (1,6%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (9,1%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,1% y 65,3%, decreciendo 0,2 pp. en ambos casos. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 1,5%, influidos por los inactivos habituales e iniciadores.

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,5%, incidida tanto por las mujeres (2,7%) como por los hombres (0,5%).

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (17,3%), actividades de salud (7,1%) y transporte (7,2%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,2%) y personas asalariadas informales (6,0%).

INFORMALIDAD Y ESTACIONALIDAD

En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,9 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,7%, incididas exclusivamente por los hombres (-4,2%).

Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,0%) e industria manufacturera (-9,1%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (-7,5%) y empleadores (-17,1%).

Además, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,4%, sin registrar variación con respecto al trimestre móvil anterior.

En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 2,4%; mientras que el promedio de horas trabajadas creció 0,8%, llegando a 36,5 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 38,7 y para las mujeres, 33,8 horas.

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 16,4%, con una reducción de 0,3 pp. en el período. En los hombres se situó en 14,3% y en las mujeres en 18,9%. La brecha de género fue 4,6 pp.

Finalmente, en la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre agosto octubre de 2025 alcanzó un 8,6%, con un descenso de 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 2,1%, incidida principalmente, según sector económico, por servicios administrativos y de apoyo (23,4%) e información y comunicaciones (20,0%).

