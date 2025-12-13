Desde Oceanía: Nueva Zelanda abre el proceso electoral para la segunda vuelta

A las 16:00 horas de este sábado 13 de diciembre en Chile (08:00 del domingo 14 en Nueva Zelanda) comenzaron oficialmente las votaciones de la segunda vuelta presidencial 2025 en dicho país de Oceanía, convirtiéndose en el primer territorio del mundo en abrir las urnas debido a la diferencia horaria de 16 horas con Chile.

De esta manera, los chilenos residentes en Nueva Zelanda fueron los encargados de dar inicio al proceso electoral en el extranjero. En ese país están habilitadas aproximadamente 3.500 personas para votar, quienes pueden ejercer su derecho en los locales dispuestos en las ciudades de Auckland y Wellington.

El voto de los compatriotas en el exterior forma parte del proceso electoral nacional, el cual se desarrolla de manera gradual a medida que avanzan las zonas horarias. En total, se estima que cerca de 160.900 chilenos están habilitados para sufragar fuera del territorio nacional en esta segunda vuelta presidencial.

Las autoridades electorales han señalado que el desarrollo de la votación en el extranjero es clave para garantizar el derecho a voto de los ciudadanos que residen fuera de Chile, destacando la normalidad del proceso y el correcto funcionamiento de los locales habilitados para esta jornada.