Desde marihuana hasta divisas: los nuevos perros de Aduanas que refuerzan la frontera

El Servicio Nacional de Aduanas dio inicio al programa de estimulación neurosensorial, olfativa y propioceptiva temprana de la camada de cachorros 2025, proceso fundamental previo a su entrenamiento formal como canes detectores. La actividad se realizó en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde los ejemplares tuvieron su primer acercamiento a un entorno operativo real.

La directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, explicó que esta etapa busca facilitar la adaptación temprana de los cachorros a escenarios de trabajo reales, permitiéndoles socializar con estímulos propios de recintos de alta complejidad como aeropuertos. En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó que estos canes son aliados estratégicos para detectar tanto grandes cargamentos como pequeñas cantidades de drogas y otros elementos ilícitos.

Como parte de su estrategia de fortalecimiento operativo, Aduanas anunció la incorporación del braco alemán de pelo corto a su tradicional plantel de labradores. Esta diversificación genética apunta a mejorar la resistencia, versatilidad y estabilidad conductual de los canes, permitiendo un desempeño eficiente tanto en espacios confinados como en zonas rurales o de gran extensión.

Actualmente, el Servicio Nacional de Aduanas cuenta con 23 binomios guía–can detector distribuidos en ocho aduanas del país, con capacidad para identificar 11 aromas, entre ellos marihuana, cocaína, fentanilo, armas, pólvora y divisas. Este trabajo, desarrollado desde la Escuela de Entrenamiento Canino de Los Andes, se ha convertido en un pilar clave en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos.

PURANOTICIA