Desde el comando de Jara reconocen falta de articulación con el Gobierno

La senadora independiente Alejandra Sepúlveda, nueva vocera del comando de Jeannette Jara, reconoció que el equipo oficialista atraviesa una etapa de ajustes. “Cada uno va por su carril”, afirmó, aludiendo tanto a la convivencia interna como a la relación con el Ejecutivo.

En entrevista con Radio Pauta, Sepúlveda explicó que los cambios en el comando -incluida la salida de Laura Albornoz y Tomás Hirsch de la vocería- fueron parte de un rediseño planificado. “Estamos en la etapa final de esta primera vuelta. Dentro del diseño estratégico, comunicacional, se definió hace ya bastante tiempo cambiar el eslogan, la franja y las vocerías”, señaló.

La parlamentaria defendió el giro comunicacional y el protagonismo de la candidata: “Nuestra candidata va a liderar de otra forma la vocería, asumiendo ella el protagonismo, y nosotros nos vamos un poco a restar de esto”. Añadió que “no basta con la cercanía: ahora tenemos que incorporar las propuestas. La gente tiene que saber cómo vamos a resolver los problemas”.

Consultada por la molestia expresada por Hirsch, Sepúlveda respondió que “a lo mejor fue en los tiempos de cuando te informan, pero esto era lo que se estaba diseñando hace mucho rato”.

Respecto a la relación con el Gobierno, fue categórica: “Aquí no hay coordinación con el Gobierno. No la hay. Cada uno va por su carril”. Reconoció que esta falta de articulación “complica y nos pone cuesta arriba, pero así es la vida, y seguiremos trabajando con la misma fuerza”.

También advirtió que “falta diálogo en el Gobierno hoy día. Falta en algunos sectores una conexión mucho más profunda con lo que está pasando”.

Finalmente, expresó sus expectativas hacia La Moneda: “Yo espero que el Gobierno haga las cosas bien hasta el último día, que busque soluciones y profundice los diálogos con las organizaciones”.

