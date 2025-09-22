Desde el 1 de octubre se podrá postular a los beneficios estudiantiles del Estado

El Ministerio de Educación informó que el próximo martes 1 de octubre se iniciará el período de postulación a beneficios estudiantiles para la educación superior 2026, a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que se encontrará disponible ingresando a fuas.cl.

El proceso estará habilitado hasta el 22 de octubre de 2025 e invita a personas que ingresarán a primer año de la educación superior en 2026, así como a quienes ya se encuentran cursando una carrera, a postular a los instrumentos de financiamiento estudiantil que ofrece el Estado. Entre ellos se encuentran la gratuidad, becas de arancel y créditos para la educación superior, que permiten ampliar el acceso y permanencia en instituciones acreditadas.

El FUAS es un trámite gratuito, en línea y de carácter obligatorio para quienes deseen acceder a financiamiento estatal para estudiar en la educación superior. Luego de la postulación, Mineduc cruza los antecedentes ingresados con las bases de datos de distintos organismos del Estado y asigna el beneficio que mejor se ajuste a la realidad del postulante y a los requisitos que cumpla.

Los beneficios estudiantiles están dirigidos a todas las personas que deseen ingresar a la educación superior, sin importar su edad. No son exclusivos para quienes egresan de cuarto medio este año.

La gratuidad se entrega a estudiantes cuyas familias pertenecen al 60% de menores ingresos de la población, permitiéndoles estudiar una carrera sin pagar arancel ni matrícula. En tanto, las becas y créditos cuentan con montos y requisitos específicos que varían según el beneficio.

En el caso de las y los estudiantes extranjeros, pueden acceder a la gratuidad si cuentan con residencia definitiva o temporal. Para quienes tienen residencia temporal, se exige además haber cursado la enseñanza media completa en Chile.

Fechas y etapas del proceso de postulación:

Postulación del 1 al 22 de octubre de 2025.

Información sobre nivel socioeconómico, 17 de diciembre de 2025.

Preselección, 15 enero de 2026.

Resultados de asignación, 10 de marzo de 2026.

Periodo de apelación, del 10 al 25 de marzo de 2026.

