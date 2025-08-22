Descubren en el Aeropuerto de Santiago un vestido de flores que escondía cocaína

Un peculiar hallazgo realizó el equipo de la Unidad de Drogas de Aduana en el Aeropuerto de Santiago, luego que en una fiscalización se descubriera un vestido de flores con cocaína que estaba siendo enviado desde Vitacura hacia Australia.

Según explicó el director de Aduanas, Rodrigo Díaz, durante las revisiones de los envíos y paquetes de e-commerce, “la encomienda llamó la atención de uno de los canes detectores, el cual una vez que hizo el circuito de revisión marcó una alerta. Con este indicio se procedió a abrir la caja y empezar a verificar su contenido”.

Agregó que “posteriormente, se revisó con un equipo de rayos X y se logró apreciar la existencia de irregularidades en esta prenda. Examinada en detalle, se determinó la presencia de sobres color negro. En total, 68 sobres con un polvo blanco que realizadas las pruebas de campo se pudo determinar que se trataba de cocaína”.

De esta forma, los fiscalizadores especializados de la Aduana lograron incautar alrededor de 600 gramos de la droga.

Por instrucción del Ministerio Público, el paquete y todos los antecedentes quedaron a disposición de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briant) de la Policía de Investigaciones (PDI).

