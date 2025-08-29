Desconocidos matan a balazos a hombre en plena vía pública del sector Bajos de Mena

Un sujeto de alrededor de 40 años fue asesinado a balazos en la vía pública del sector Bajos de Mena de Puente Alto por parte de desconocidos que se dieron a la fuga.

El crimen ocurrió en la intersección de calles Estero de Dios con Río Volcán, donde la víctima recibió al menos cuatro impactos de proyectil en la cabeza y el cuerpo.

Hasta el lugar concurrieron el Equipo ECOH Metropolitano y la Brigada de Homicidios de la PDI para iniciar las primeras diligencias investigativas.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en que ocurrió el asesinato.

El fiscal Ernesto Navarro indicó que en el sitio del crimen "se encontró un hombre de aproximadamente 40 años que, hasta el momento, no ha podido ser identificado, el cual presenta alrededor de cuatro impactos balísticos".

Por su parte, el subprefecto Robert Briones, de la Brigada de Homicidios Sur, señaló que "podemos decir que estos disparos fueron a corta distancia. Respecto a la dinámica de cómo ocurrieron los hechos, todavía no tenemos la certeza".

