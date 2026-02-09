Descartan presencia de explosivos en Aeropuerto de Santiago: avión tuvo que ser evacuado y la PDI detuvo a un pasajero

Durante la tarde de este lunes se activó el protocolo de seguridad en el Terminal Nacional del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego que personal de la aerolínea SKY detectara una vibración anómala en el equipaje de un pasajero.

Esta situación afectó al vuelo H2-2026 de la aerolínea antes mencionada, con destino a Copiapó, el cual transportaba 139 pasajeros y 6 tripulantes. El personal evacuó de forma inmediata a los pasajeros y tripulación, aislándolos en una zona segura del terminal.

En paralelo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al pasajero involucrado, quien es de nacionalidad chilena, de 38 años, sin antecedentes penales.

A las 18:40 horas, se constituyó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el AMB, manteniendo coordinación interinstitucional permanente.

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, junto con especialistas en manejo de explosivos también llegaron al aeropuerto.

La aeronave en cuestión fue trasladada a una zona segura, a fin de permitir el desarrollo de los procedimientos técnicos correspondientes.

Finalmente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó a las 20:32 horas sobre el fin del procedimiento, descartando la presencia de explosivos en la aeronave.

Además, señalaron que el pasajero involucrado fue entregado a Policía de Investigaciones.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA