Desbordes y Leitao visitan a inspector herido y exigen avances en la Ley de Seguridad

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, llegaron hasta el Hospital del Trabajador para visitar al inspector de la Dirección de Prevención y Seguridad del municipio que resultó gravemente herido durante una fiscalización en el barrio Meiggs. La agresión ocurrió en medio de un procedimiento con comerciantes ilegales que terminó con el funcionario apuñalado pese a portar chaleco blindado.

Según informó el municipio, la discusión con los vendedores derivó en un ataque directo contra el inspector, quien sufrió lesiones en varios órganos. Un segundo funcionario también resultó herido, con contusiones en una pierna y un brazo.

Desde el Hospital del Trabajador detallaron que la herida se ubicó en el costado derecho del tórax y que el funcionario debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Tras la operación, permanece fuera de riesgo vital y en recuperación.

Respecto al autor del apuñalamiento, este fue seguido por personal municipal y posteriormente detenido por Carabineros. Según explicó Desbordes, “se trata de un comerciante ilegal, adulto, de nacionalidad venezolana”, agregando que los equipos jurídicos del municipio trabajan para que el imputado quede en prisión preventiva y enfrentar un proceso que derive en una condena.

El alcalde destacó que el caso refleja el nivel de riesgo que enfrentan los funcionarios municipales en terreno. “Esto demuestra el esfuerzo que está haciendo nuestra gente en terreno para tener una comuna y un país más seguro, porque esta es la realidad de todos los agentes de seguridad municipal”, afirmó.

Desbordes también aprovechó la instancia para instar al Congreso a aprobar la ley de seguridad municipal, que será votada este martes. Sostuvo que la iniciativa es clave para entregar un marco legal a los inspectores y para establecer agravantes en caso de agresiones contra funcionarios. “Eso también es muy importante”, recalcó.

La subsecretaria Leitao respaldó la solicitud, señalando que el proyecto responde a una demanda transversal de los municipios. “Varios alcaldes y alcaldesas nos han planteado esta necesidad y por eso estamos trabajando hoy día de manera transversal para sacarlo (…) Esperamos que tenga un apoyo también transversal”, indicó.

La autoridad enfatizó que la prioridad es acompañar al funcionario herido y asegurarle apoyo integral. “Lo más importante hoy es la protección del funcionario y que sienta que tiene respaldo. Quiero destacar al municipio, que le ha entregado apoyo no solo jurídico, sino también personal y social, para que pueda recuperarse prontamente”, expresó Leitao.

