Desbordes valora fallo y acusa que juez Urrutia buscaba ser sancionado para "victimizarse" a nivel internacional

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), valoró la decisión de la Corte de Apelaciones que resolvió inhabilitar al juez Daniel Urrutia, luego de que este declarara inadmisible la querella presentada por el municipio tras los incidentes ocurridos en el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

Según el jefe comunal, el magistrado habría actuado con la intención de ser sancionado para presentarse como víctima ante instancias internacionales. “Lo que está haciendo es desafiar al sistema porque busca que se le sancione para ir a organismos internacionales y victimizarse”, afirmó en un punto de prensa.

En esa línea, agregó que “es un actor político y, por eso, hemos pedido esta recusación, esta inhabilidad, porque ha tuiteado contra un alcalde de su propio territorio”.

Además, destacó el fallo del tribunal de alzada, señalando que “da la razón” al municipio, luego de que el juez Urrutia les negara participación en la querella. "De manera completamente inentendible, el magistrado impidió que el municipio fuera parte del proceso judicial”.

“Evidentemente, la comuna de Santiago y el municipio son parte. Esto sucede dentro de un establecimiento municipal donde somos sostenedores”, sostuvo el alcalde, en referencia a la resolución del 7° Juzgado de Garantía que corrigió lo que calificó como un “error” del juez.

La autoridad también cuestionó el comportamiento de Urrutia, a quien calificó como “absolutamente politizado”. "Ese juez se permite tuitear en contra de un alcalde. Uno espera de un magistrado ciertos estándares”, expresó.

Los hechos que motivaron la querella ocurrieron el pasado 13 de junio, cuando un bus del sistema RED fue incendiado en las cercanías del INBA. Tras la inadmisibilidad dictada por el juez Urrutia, el municipio presentó dos acciones judiciales: un recurso de reposición y otro de recusación. Este último fue acogido, y la Corte de Apelaciones resolvió inhabilitar al magistrado tanto en la causa del vehículo incendiado como en otras vinculadas a la comuna.

PURANOTICIA