Desbordes rechaza dichos de Orellana y pide que "no le falte el respeto" a quienes valoran el rol de la Primera Dama

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a las declaraciones de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), quien cuestionó el eventual retorno de la figura de primera dama.

Respecto del interés manifestado por el republicano para que su esposa, María Pía Adriasola, ejerza el cargo de Primera Dama, sostuvo que “si uno saca las declaraciones altisonantes de algunos, lo que pueden ver es que lo que hemos hecho en este gobierno es que no haya funcionarios públicos que dependan de alguien solo por ser pareja de”.

Agregó que “evidentemente la esposa de José Antonio Kast, María Pía Adriasola, es una persona con una opinión política y seguramente querrá jugar un rol. Y en ese sentido no hay nada que se lo impida. Lo importante para nosotros como gobierno es que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco".

Al respecto, el exdiputado afirmó que “la ministra Orellana es crítica de tantos y de tantas que ya la verdad yo lo único que le pediría, con todo el respeto por su cargo ministerial, que ella, a su vez, respete el cargo de ministra de Estado y se dedique a trabajar estos tres meses, preparar la entrega, no le falte respeto a la mayoría de los chilenos y chilenas que creemos que el rol de la Primera Dama es importante".

El jefe comunal dijo que “esto no es solo en Chile, no es un invento nuestro, es algo que funciona de manera normal en Estados Unidos, Francia, etc.”

“Yo creo que la ministra tiene todo el derecho a tener su opinión personal, pero desde el cargo en que está, al emitir este tipo de comentarios, la verdad es que no le hace ninguna ayuda, ni al cargo que ella está investida hoy día, ni a lo que piensa la enorme mayoría de los chilenos”, indicó.

Finalmente, Desbordes le pidió a la ministra Orellana que “se dedique a entregar el cargo en los tres meses que le quedan, y no a generar polémicas que la verdad es que no conducen a nada”.

