Desbordes plantea una nueva coalición para Chile Vamos sin Republicanos ni Nacional Libertarios

La proximidad de las elecciones presidenciales ha activado los movimientos de los partidos políticos, que se preparan para un eventual Gobierno de Jeannette Jara, si triunfa el oficialismo, o de José Antonio Kast, si lo hace la oposición.

En caso de que el Republicano resulte electo, Chile Vamos -coalición integrada por UDI, RN y Evópoli, que respalda al abanderado en esta segunda vuelta- podría formar parte del Ejecutivo. Sin embargo, la alianza enfrenta una crisis interna tras la derrota de Evelyn Matthei en primera vuelta.

En entrevista con La Tercera, el alcalde de Santiago y expresidente de RN, Mario Desbordes, advirtió que “Chile Vamos tal como está, no tendría futuro”. Como consecuencia de esa evaluación, planteó la necesidad de “una nueva coalición”, aunque subrayó que, en su opinión, no debería incluir al Partido Republicano ni al Partido Nacional Libertario (PNL).

“Yo prefiero una coalición amplia a un partido único que además achica la oferta y hace inmediatamente aparecer alternativas a este partido único”, sostuvo.

En esa línea, descartó sumar a los libertarios: “han sido muy claros en decir ‘no tenemos nada que ver con Chile Vamos’, a veces de manera bastante dura e innecesariamente violenta en contra nuestra”.

El jefe comunal aclaró que no se trata de excluirlos deliberadamente: “Yo no veo a libertarios formando parte de una coalición con Chile Vamos, porque no creo que a ellos les interese, no es que me interese excluirlos, que yo los quiero echar”.

Respecto al Partido Republicano, Desbordes reconoció que “es un proyecto distinto al nuestro, legítimamente… hay que respetar que ellos son un proyecto político distinto”.

Y agregó: “Lo que yo quiero plantear es que no seamos enemigos o adversarios, que seamos proyectos complementarios y Chile Vamos es un proyecto distinto también al de Republicanos”.

Finalmente, proyectó que Amarillos o Demócratas sí podrían integrarse a esa nueva coalición: “Yo quiero a Amarillos o Demócratas (…) en un partido que sea parte de nuestra nueva coalición, lo que es distinto que esa coalición pueda apoyar al gobierno”.

