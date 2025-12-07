Desbordes ordena sumario por docentes del Instituto Nacional vinculados a hechos delictuales

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), anunció la apertura de un sumario administrativo luego de que una investigación periodística revelara que dos profesores del Instituto Nacional habrían colaborado en hechos delictuales durante el año 2024, en la antesala de una visita del Presidente Gabriel Boric al emblemático establecimiento.

La información, publicada por el medio El Líbero, señala que en ese entonces la avanzada presidencial encontró elementos destinados a posibles actos violentos dentro del recinto. Desbordes aseguró que, al asumir su administración, no existían registros de indagaciones internas ni sumarios en curso respecto de la situación: “Nos enteramos por el medio. No había ningún antecedente, no habían hecho absolutamente nada”, sostuvo en entrevista con Meganoticias.

Tras revisar los informes, el jefe comunal calificó los antecedentes como “graves” y ordenó inmediatamente la apertura del sumario. Además, adelantó que si la investigación interna no es suficiente, presentarán una denuncia penal e incluso una querella: “El martes a primera hora resolveremos los pasos a seguir. El informe es tan nítido que no entendemos por qué no se actuó antes”, señaló.

Respecto del estado laboral de los docentes involucrados, Desbordes indicó que no puede confirmar ni desmentir si están suspendidos, debido a que el sumario es de carácter reservado. Añadió que la prioridad es esclarecer los hechos y asegurar que se tomen todas las medidas administrativas y judiciales necesarias.

