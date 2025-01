Desbordes interpondrá acciones legales por presuntas irregularidades en la Corporación de Desarrollo de Santiago

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), anunció acciones legales por presuntas irregularidades financieras cometidas en la Corporación de Desarrollo de la comuna.

Aunque aún evalúan si la demanda será contra la exalcaldesa Irací Hassler, el actual jefe comunal afirmó que la situación es grave y no solo un desorden administrativo.

En diálogo con radio Pauta, la autoridad explicó que “todos los trabajadores de la Corporación para el Desarrollo de Santiago están sin pagar las cotizaciones hace cinco meses. Les descontaban los créditos de las cajas de compensación y no se los pagaban a las cajas, ahora los funcionarios están en Dicom, les descontaban esto o aquello y no lo entregaban a donde correspondía”.

“Bueno, hay un montón de cosas, la verdad que el listado es largo, así que estamos con abogados penalistas para iniciar acciones penales, porque esto va mucho más allá que una simple mala administración, no es solo negligencia”, complementó.

El alcalde también mencionó la falta de rendición de cuentas de los ingresos de las fondas del Parque O’Higgins y la disparidad en las dotaciones de personal en diferentes áreas. En Educación, por ejemplo, no hay fondos para pagar imposiciones.

“No sabemos qué pasó con las platas de las fondas del Parque O’Higgins en los últimos años, no ahora, porque nunca han rendido cuentas. Los fonderos pagaban creo que sobre 3 millones de pesos y resulta que no hay ninguna rendición, no sabemos qué pasó con esas platas”, dijo el alcalde.

“Por darle otro ejemplo más, las dotaciones de personal están disparadas en áreas en donde no hay trabajo y en otras no tenemos. La verdad que la Corporación tiene una situación bien compleja, en donde la administración es espantosa, en Educación no hay plata para pagar imposiciones”, cerró.

