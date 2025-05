Desbordes expresa "extrañeza" por cierre del caso Sierra Bella y dice que fiscal Cooper "está siendo abiertamente acosado"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), aseguró que siente “extrañeza” por la decisión del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de no perseverar en la investigación en contra de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), en el marco del caso Sierra Bella.

“El fiscal Cooper hace muy poquito alegó en contra de archivar esta causa, de cerrar esta causa. Alegó con argumentos contundentes respecto de quienes hicieron las tasaciones, que se coordinaron, se pusieron de acuerdo, infringieron la ley. Argumentó respecto de funcionarios que habrían cometido probablemente delitos, y por eso me extraña mucho lo que acaba de suceder”, comentó.

Luego, aseveró que "él es un fiscal que está siendo abiertamente acosado. Está acusado por parlamentarios del Frente Amplio que de manera irresponsable lo están acusando en la Corte Suprema justo cuando está investigando a personas de izquierda”.

“La Corte de Apelaciones de Antofagasta acaba de emitir un fallo que tiene párrafos abiertamente políticos. Entonces, en estas circunstancias, y considerando lo que el fiscal hace muy poquito había señalado, solo puedo decirles que me sorprende la resolución, me extraña lo que está sucediendo en esta causa”, agregó.

“La verdad que mientras no conozca los argumentos del fiscal, no encuentro argumentos jurídicos para no perseverar”, cerró el alcalde.

