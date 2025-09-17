Desbordes dice que Boric "se equivocó" al inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla: "Actuó más el militante que el jefe de Estado"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, volvió a criticar al Presidente Gabriel Boric por su decisión de inaugurar las Fiestas Patrias en La Pampilla, rompiendo con la tradición de hacerlo en el Parque O’Higgins, epicentro histórico de las celebraciones en la capital.

El mandatario justificó el cambio como un gesto de descentralización: “Las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla”, afirmó el lunes durante el acto oficial en la región de Coquimbo.

En entrevista con radio Infinita, el jefe comunal interpretó la decisión como una señal política más que institucional y acusó a la máxima autoridad de actuar movido por intereses partidarios: “Cuando uno es Presidente no puede darse gustos personales. Se equivocó, actuó más el militante que el jefe de Estado”.

La autoridad subrayó el carácter inédito de la medida, apelando a la continuidad histórica de la tradición republicana: “Hace casi 200 años las fondas se inauguran en el Parque O’Higgins. Ni Allende, ni Alessandri, en dictadura o democracia, dejaron de inaugurar en Santiago”, apuntó.

Durante la apertura de las fondas en la capital, donde Desbordes y el mandatario coincidieron, el alcalde reconoció un ambiente tenso, marcado por gritos cruzados entre adherentes de distintos comandos presidenciales. Pese a ello, aseguró haber intentado promover un llamado a la unidad.

En ese contexto, enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen con altura institucional: “El país requiere restablecer el orden, cumplir la ley y evitar que las celebraciones se utilicen para marcar diferencias políticas”, sostuvo.

"Cuando uno es Presidente, no puede darse gustos personales, no es alguien que puede hacer lo que quiera; al revés, no tiene la libertad de hacer lo que se le da la gana. Los presidentes, los alcaldes, tenemos más restricciones que el ciudadano común de hacer lo que a uno se le dé la gana", complementó.

Y concluyó con un llamado a recuperar el sentido republicano de las conmemoraciones: “Las autoridades deben mostrar actitud de Estado”.

