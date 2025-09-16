Desbordes desliza molestia con Boric por inaugurar las Fiestas Patrias en La Pampilla y no en el Parque O'Higgins

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dejó ver su molestia por el hecho de que el Presidente Gabriel Boric haya elegido la Pampilla en Coquimbo para inaugurar las Fiestas Patrias en vez de hacerlo, como es tradicional, en las fondas del Parque O’Higgins.

Durante una visita a La Moneda, donde se reunió con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para abordar el tema de los refugiados palestinos que arribaron a Santiago, el jefe comunal fue requerido por el disgusto que supuso para su administración que el mandatario rompiera la tradición y se le consultó si cree que dicha determinación tiene un componente político, dado que, en años anteriores, bajo el mando de Irací Hassler (PC), el inicio del 18 se mantuvo en el recinto capitalino.

“Habría que preguntarle al Presidente”, respondió el exministro.

"La verdad es que creo que hay que estar a la altura de los cargos. Yo soy alcalde de Santiago y tengo que cuidar lo que corresponde como alcalde, en términos protocolares, etcétera. Lo que no me cabe ninguna duda es que hace casi 200 años las fondas son ahí mismo (en el Parque O’Higgins). Hace más de 100 oficialmente son ahí, así que no voy a discutir, ni voy a polemizar con nadie”, agregó Desbordes.

Y señaló que “no voy a hablar de molestia. Evidentemente, hoy día es un día especial para Santiago, es la inauguración de las fondas, y hay que estar a la altura de los cargos. Y yo voy a hacer todo lo posible siempre por estar a la altura del cargo. A veces, como ser humano, uno se puede equivocar, pero en mi caso, y me equivoco seguido, hoy día es un día muy especial, así que no tengo ninguna intención de polemizar con el Presidente".

La autoridad, además, fue inquirido sobre el contenido del discurso que entregará en la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins. Esto porque The Clinic adelantó, que en su alocución, Desbordes tiene planificado cuestionar la decisión de Boric.

“No puedo (adelantar detalles del discurso), es todo secreto. Pero es un discurso que está pensando en Chile, en saludar nuestras Fiestas Patrias, en destacar que es la fonda más grande del país, pero además es la más tradicional, es donde se han iniciado históricamente nuestras fiestas. Y un discurso que también, obviamente, aprovechar la tremenda tribuna, para hacer un llamado a Chile entero en términos de paz social, de colaboración, respeto cívico”, agregó.

En relación con la cueca entre autoridades del municipio y del Gobierno, Desbordes planteó que "no hay ningún antecedente que genere el sustento para afirmar que es una tradición. No es una tradición, no lo ha sido nunca, nunca fue tema, nunca se conversó".

"He conversado con el jefe de gabinete del Presidente, con el señor Durán, cuarenta veces, distintos temas, y nunca salió el 'alcalde usted va a bailar con la subsecretaria, con la ministra, con no sé quién. Nunca", aseguró.

Y añadió que "lo que pasa es que la Presidenta Bachelet era mujer y el alcalde era hombre y bailaban juntos, pero en algún minuto la Presidenta bailó con su hijo, con Sebastián Dávalos. El Presidente de la República coincidió que don Sebastián Piñera, siendo hombre, la alcaldesa era doña Carolina Tohá, bailaron juntos (...) En los tres años anteriores que el Presidente inauguró aquí en el parque O'Higgins, la alcaldesa era mujer, y era una coincidencia".

Sobre esta noche, el alcalde adelantó que "voy a bailar con la Dideco ¿Y qué problema habría de bailar con alguna autoridad de gobierno? Cero. El otro día bailé con la subsecretaria de Turismo, estuvo entretenido, en La Piojera".

"¿Cuál es el problema de bailar con alguna de las damas del Gobierno, alguna subsecretaria, ministra, lo que sea, jefa de división? No hay ningún inconveniente", finalizó.

