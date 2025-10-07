Desbordes cuestiona a Cataldo por incidentes en liceos emblemáticos: "Lleva 3 años en el cargo y ¿qué ha propuesto?"

Alcalde de Santiago expresó que no ve intención de parte del Gobierno para colaborar ante hechos de violencia.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a los últimos hechos de violencia ocurridos en los liceos emblemáticos de la comuna y nuevamente apuntó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
En conversación con Infinita, el jefe comunal señaló que han reforzado “los equipos de inspectores de patio, de funcionarios, y estamos trabajado en un proyecto nosotros como municipio para diseñar una serie de medidas de seguridad que hagan más complejo lo que está pasando adentro y que nos permita, cuando se producen estos hechos, aportar antecedentes que sirvan de medio de prueba para perseguirlo”.
Sin embargo, la autoridad reiteró que no han obtenido ayuda por parte del Gobierno. “El ministro Cataldo lleva tres años en el cargo y ¿qué ha propuesto para este caso específico de violencia extrema?”, aseguró.
“No veo intención de parte de ellos de colaborar. La única autoridad de Gobierno que ha tenido palabras claras respecto de esto es el ministro de Seguridad”, añadió.
Respecto a cómo el Ministerio de Educación ha actuado ante estos hechos de violencia, el alcalde afirmó que “ellos condenan que se use la violencia, pero no actúan en contra de ella, y yo creo que esto está dado por el sesgo de algunas autoridades que tienen a veces una actitud comprensiva”.
Por otro lado, detalló que van a terminar el proyecto de infraestructura, “ojalá alcancemos nosotros a dejar puesta las cámaras y el próximo año habilitar sistemas de control de acceso”.
PURANOTICIA