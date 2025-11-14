Desbordes critica a defensor de la Niñez tras nuevos incidentes en el Instituto Nacional: "Está entorpeciendo nuestra labor"

Los incidentes ocurridos este viernes en el Instituto Nacional, donde un grupo de sujetos vestidos con overoles blancos lanzó una bomba molotov en la sala de profesores, reactivaron las medidas de seguridad y las tensiones políticas en torno a la violencia escolar.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), explicó que se han presentado querellas nominativas: "Hemos ingresado una serie de querellas nominativas, o sea, con nombre y apellido, y eso ha permitido que, por primera vez en la historia, con el trabajo conjunto que estamos haciendo con la Fiscalía Centro Norte y con carabineros, primera vez en la historia, hay menores que han sido sorprendidos en flagrancia, pero en este minuto están con internación provisoria en recinto del Sename, eso no había pasado nunca. Eso ya es un paso para ir logrando desbaratar las verdaderas organizaciones que están detrás de esto".

Según el jefe comunal, los hechos no son aislados: "Aquí no son estudiantes que se les ocurrió tirar una molotov... Acá hay una estructura, una logística, hay grupos que los adoctrinan, hay grupos que los entrenan, les enseñan a hacer las molotov y vamos detrás de esos grupos".

La respuesta institucional, sin embargo, ha generado fricciones con el defensor de la Niñez, Anuar Quesille. Desbordes lo acusó de obstaculizar las medidas: "Yo tengo un solo problema, que el defensor de la niñez constantemente está entorpeciendo nuestra labor, y le interesa más defender al que provoca el desorden que a la comunidad toda, que necesita estudiar".

Y agregó: "nuevamente, el defensor de la niñez interpone alguna acción que busca que no apliquemos la ley aula segura. Yo lamento que el defensor de la niñez esté del lado de quienes están con la violencia, y no de la de la mayoría de los estudiantes y de las familias que necesitan que esos colegios funcionen".

