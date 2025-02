Desbordes arremete nuevamente contra la administración de Hassler y apunta al "descalabro que la gestión comunista nos dejó"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reiteró sus reparos a la anterior administración de Irací Hassler (PC), sobre todo en el ámbito de la gestión y el déficit financiero con que recibieron el municipio.

En entrevista con Emol TV, el jefe comunal indicó que la situación de Santiago está “dentro de lo esperado en varias áreas. En lo que respecta al municipio hay un déficit de 13.000 millones, pero es un déficit manejable y es dentro de lo que uno supone que iba a encontrar”.

“Los problemas graves en términos de finanza están en la dirección de educación, donde hay una situación que realmente yo no puedo no calificar de catastrófica, dada la pésima gestión, yo creo que al menos negligente del anterior director de educación”, dijo.

“En la Corporación para el Desarrollo de Santiago también tenemos un problema gravísimo. Solo para ejemplificarlo, hace cuatro meses, ya vamos hacia el quinto, que no se paga la imposición a los trabajadores. Nos acaban de embargar las cuentas corrientes la semana pasada, el viernes, la Tesorería, porque no le pagan, no hay dinero para pagar unos convenios producto de la irresponsabilidad, la gestión anterior que no pagaba los IVA en un arriendo, que se le olvidó pagar las contribuciones en otro contrato, etcétera”, agregó.

“En la calle es lo que esperábamos, sabíamos que la comuna tiene graves problemas de seguridad, incivilidad y un largo etcétera, así que nos encontramos con lo que sabíamos que íbamos a encontrar y ahora estamos trabajando para poder ir solucionando los problemas”, continuó.

“Esta situación es difícil y va a ser largo de solucionar, o sea, no es una cuestión de un día para el otro. Esto te lo digo porque, por supuesto, hay una campaña brutal ahí del PC y otros medios, e incluso algunas cuentas de estas bots pagadas, en donde se llegan a niveles de ridiculez tales como decir, ‘oiga, Desbordes no solucionó el tema Meiggs, no cumplió, le quedó grande, no, otra cosa es con guitarra’. O sea, en menos de dos meses se pretende que uno solucione el descalabro que la gestión comunista nos dejó acá en tres años”, declaró.

Consultado por la campaña de desinformación de la cual acusó al Gobierno, donde incluso apuntó a la inyección de recursos a ciertos medios de comunicación, Desbordes expresó que “tengo el cuero bien duro, estoy curtido en esto. Lo difícil es defenderse de tanta mentira”.

“Este tipo de campañas dañan las democracias. Yo escuchaba con tanto énfasis a la ministra Vallejo, que ella quería crear un órgano ahí, que se dedicara a este mismo tema, y resulta que desde el propio Gobierno financian medios como éste, entonces me encantaría cuando vuelva del postnatal, pedirle una reunión, y que me cuente qué justifica los millones de pesos que han invertido en ese medio de comunicación (en referencia al Ciudadano)”, finalizó el alcalde de Santiago.

PURANOTICIA