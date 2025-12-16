Desbordes apunta a "crear una coalición mucho más amplia" y afirma que "Chile Vamos ya cumplió su ciclo"

El resultado del balotaje y la derrota de Evelyn Matthei en primera vuelta reactivaron el debate sobre el futuro de Chile Vamos. En ese escenario, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), afirmó en un punto de prensa que “Chile Vamos ya cumplió un ciclo”.

La consecuencia, según planteó, es la necesidad de construir una nueva coalición más amplia, capaz de integrar a partidos que podrían ser oficialistas durante el gobierno de José Antonio Kast, que comenzará en marzo de 2026. “Qué hacer con la coalición es una discusión que habrá internamente, yo soy una voz más (…) yo creo que hay que crear una nueva coalición y ahí se verá quién se integra, quién no”, señaló.

Desbordes enfatizó que “debemos crear una coalición mucho más amplia de la que teníamos. Chile Vamos ya cumplió su ciclo. Yo soy uno de los papás. Fui uno de los que firmó la fundación de esta coalición, que fue un buen ejemplo de coalición, pero ya cumplió el ciclo. Ya terminó y creo que es importante mirar y ver si integramos más gente como Demócratas, Amarillos”.

