Desbordes anticipa "violencia, capuchas y molotov" durante el gobierno de Kast, pero "no como en 2019"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que sectores de izquierda "ya decretaron movilización" para el próximo periodo presidencial.

En conversación con radio Cooperativa, la autoridad afirmó que "si no están en La Moneda, están en la calle. Esa ha sido siempre la forma de hacer política del Partido Comunista".

Asimismo, señaló que habrá protestas durante el gobierno de José Antonio Kast, aunque descartó un nuevo estallido social o un nuevo golpe de Estado, como dijo la senadora electa Vanessa Kaiser.

"Va a haber manifestaciones, va a haber violencia, capuchas y molotov, pero no en la dimensión de lo que se vivió en 2019", añadió.

El jefe comunal también argumentó que existen fuerzas políticas que actúan "democráticamente cuando les conviene", pero que recurren a la calle como herramienta principal.

Por otro lado, Desbordes criticó al Gobierno a propósito de la manifestación del movimiento Ukamau en la Alameda y acusó un "fracaso en materia habitacional", cuestionando que agrupaciones cercanas ideológicamente al oficialismo se movilicen contra él.

El alcalde recalcó que da "una muy mala señal" al priorizar inversiones millonarias asociadas a tomas de terreno, mientras existen "cientos de comités de vivienda que llevan años esperando soluciones, con recursos que se encuentran congelados".

