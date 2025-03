Desbordes advierte de que si profesores mantienen el paro desde el municipio comenzarán a descontar los días no trabajados

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) endureció su posición con respecto a la paralización iniciada este miércoles por los profesores de la comuna en protesta por el incumplimiento de asignaciones contempladas por el Artículo 47 del Estatuto docente.

El jefe comunal fue enfático en asegurar que la Municipalidad de Santiago no posee los recursos para pagar las exigencias del profesorado, que no es una cuestión de voluntades, sino de capacidad financiera.

"(Los profesores) piden incrementar los recursos, piden que el bono del año pasado se incremente en una tasa de 5% o 6%. Eso significa otros cientos de millones de pesos que no tengo. Así de sencillo. No les puedo plantear reajuste. Ya con pagarles el bono estamos haciendo un esfuerzo gigante. Insisto. Son $2.000 millones más. ¿De dónde saco los $2.000 millones más si no tenemos?", comentó a Emol.

Agregó que la oferta presentada a los profesores este lunes es la última oportunidad de llegar a un acuerdo: "Hago un llamado a los profesores a regresar a clases, a aceptar nuestra oferta, es la última oferta. Se los digo ahora, de aquí en adelante no hay otra".

La autoridad aseguró que, en caso de continuar las movilizaciones por parte del profesorado, desde el municipio radicalizarán su postura y comenzarán a descontar del sueldo los días no trabajados.

El alcalde aseveró que la propuesta enviada al magisterio contempla el pago del bono exigido, pero con la misma cifra del año pasado, pese a no tener "ninguna obligación legal", dado que "el convenio anterior ya venció".

Por lo mismo, hizo un llamado a los docentes a que "vuelvan a clases, porque los alumnos se van a empezar a fugar en masa y van a terminar de matar la educación pública" en la comuna.

Respecto a la situación financiera de la Municipalidad, la que, según lo señalado, impide el reajuste solicitado por los profesionales, Desbordes acusó que durante la administración de Irací Hassler (PC) hubo un aumento del personal de los servicios de educación, pero que no existió un incremento proporcional del número de matrículas en los establecimientos, las cuales, de hecho, bajaron.

Por lo que, debido a las gestiones de la anterior gobernanza existe un déficit de $11.000 millones en el municipio, el que para finales de 2025 alcanzará los $26.000 millones. "En ese contexto, se les ofreció a los profesores mantenerles el bono tal como estaba, no se lo estamos disminuyendo, les vamos a pagar el bono, haciendo un esfuerzo enorme, son 6.800 millones de pesos lo que cuesta el bono", dijo.

Sobre una posible mediación por parte del Ministerio de Educación, tal como ofreció el ministro Nicolás Cataldo la mañana de este miércoles, el alcalde señaló que ya sostuvo conversaciones con la autoridad y con la seremi, y que la respuesta fue: "No hay plata".

De acuerdo con el jefe comunal, los docentes tienen sus sueldos y cotizaciones al día, y que la rebaja de sueldos que acusan "es falsa, es mentirle a la gente. Yo les pido por favor a los profesores, honren el ser docentes. Por favor, no engañen a la ciudadanía".

