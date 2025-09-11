Desbaratan red de prestamistas ilegales: 15 personas detenidas por delitos de usura, extorsión y lavado de activos

En el marco de una investigación desarrollada por la Sección Regional O.S.9 Biobío, Carabineros logró la detención de 15 personas vinculadas a delitos de usura, extorsión, asociación criminal y lavado de activos.

El origen de la indagatoria se remonta al año 2024, tras un homicidio calificado ocurrido en la localidad de Chome, región del Biobío, luego que el cuerpo de un hombre colombiano apareciera sin vida y mutilado en el maletero de un vehículo.

Durante ese proceso, se constató que la víctima mantenía el rol de prestamista y que tras su muerte le habrían cercenado un dedo para utilizar su huella y acceder a su domicilio particular. Esta víctima y los ahora 15 imputados eran parte de una red de prestamistas informales que utilizaban una aplicación de pagos para otorgar créditos informales. Las diligencias de OS9 Biobío permitieron acreditar prácticas de usura, además se estableció un esquema de cobros extorsivos a deudores que se atrasaban en sus pagos.

La investigación también permitió identificar la estructura de la organización criminal, compuesta por líderes, supervisores y recolectores. Asimismo, se elaboraron informes patrimoniales que acreditaron transferencias ilícitas hacia el extranjero, verificándose el envío de más de $307 millones a Colombia entre 2024 y 2025.

Este martes, equipos del O.S.9 Biobío, en coordinación con fiscalías locales, dieron cumplimiento a 15 órdenes de detención y efectuaron registros en 11 domicilios ubicados en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Biobío, Los Lagos y Los Ríos.

El procedimiento permitió la incautación de $25.272.280 en efectivo, 32 teléfonos celulares, tres notebooks, tarjetas publicitarias para préstamos informales, comprobantes de depósitos, una máquina de pago, 13 vehículos y cinco motocicletas.

Los imputados fueron trasladados hasta la región del Biobío para continuar con las diligencias investigativas. Conforme a lo resuelto por el fiscal a cargo, se ampliará la detención hasta este viernes 12 de septiembre de 2025.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA