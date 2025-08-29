Desbaratan centro de fabricación y venta de bebidas alcohólicas falsificadas en El Bosque

Carabineros descubrió un centro de fabricación y venta de bebidas alcohólicas falsificadas en la comuna de El Bosque, región Metropolitana.

Tras la denuncia de vecinos, allanaron un domicilio de calle Volcán Tronador, hasta donde llegaban diversos vehículos a comprar la mercancía.

Dada la flagrancia del delito, se ingresó al domicilio, donde encontraron diversas botellas de licor, contenedores y artículos para la producción de alcohol.

Además, se decomisaron cerca de 1.200 botellas de licor de diferentes marcas y variedades, todas selladas y falsificadas, junto con toneles con bebidas alcohólicas, mangueras, máquinas de envasado y etiquetas.

A raíz de lo anterior, se detuvo al dueño de casa, un hombre adulto, quien pasará a control de detención durante la jornada de este viernes 29.

Cabe hacer presente que se estima que el alcohol falso encontrado sería vendido en grandes cantidades en Fiestas Patrias.

PURANOTICIA