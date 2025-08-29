Desbaratan centro de fabricación y venta de bebidas alcohólicas falsificadas en El Bosque

Click acá para ir directamente al contenido
Tras la denuncia de vecinos, funcionarios de Carabineros allanaron un domicilio de calle Volcán Tronador, hasta donde llegaban diversos vehículos a comprar la mercancía.

Viernes 29 de agosto de 2025 07:59
Carabineros descubrió un centro de fabricación y venta de bebidas alcohólicas falsificadas en la comuna de El Bosque, región Metropolitana.

Tras la denuncia de vecinos, allanaron un domicilio de calle Volcán Tronador, hasta donde llegaban diversos vehículos a comprar la mercancía.

Dada la flagrancia del delito, se ingresó al domicilio, donde encontraron diversas botellas de licor, contenedores y artículos para la producción de alcohol.

Además, se decomisaron cerca de 1.200 botellas de licor de diferentes marcas y variedades, todas selladas y falsificadas, junto con toneles con bebidas alcohólicas, mangueras, máquinas de envasado y etiquetas.

A raíz de lo anterior, se detuvo al dueño de casa, un hombre adulto, quien pasará a control de detención durante la jornada de este viernes 29.

Cabe hacer presente que se estima que el alcohol falso encontrado sería vendido en grandes cantidades en Fiestas Patrias.

PURANOTICIA

