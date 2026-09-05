Desbaratan centro de acopio de drogas en medio de Operativo de Carabineros en Talagante

Personal policial de la 23ª Comisaría de Talagante apoyados por GOPE, ejecutaron una serie de allanamientos simultáneos a tres domicilios, deteniendo a un sujeto con amplio prontuario investigado por delitos violentos y, desde un inmueble, lograron sacar de circulación cerca de 2 kilos de cocaína, 1 kg. de marihuana, hongos alucinógenos, ketamina, éxtasis, MDMA y elementos asociados al tráfico de drogas

Las diligencias, instruidas en el marco de una investigación contra sujetos vinculados a delitos de robo con intimidación y violencia en la zona, culminaron con el allanamiento paralelo de tres inmuebles, logrando neutralizar un importante foco delictivo que operaba en la provincia.

El procedimiento se concretó cuando efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) irrumpieron en los domicilios ubicados en los sectores de Calle San Antonio y Monte Grande.

Las entradas y registros fueron concretadas tras obtener las correspondientes órdenes judiciales expedidas por el Juzgado de Garantía de Talagante, permitiendo asegurar de manera estratégica los perímetros de los inmuebles “objetivo”.

Como resultado, se logró la detención de un sujeto mayor de edad, de nacionalidad chilena, quien contaba con un amplio prontuario policial y mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

Durante la inspección de los inmuebles, Carabineros incautó además un arma prohibida, un chaleco antibalas y 20 municiones calibre 9 milímetros junto a 5 cartuchos de escopeta calibre 16.

El Mayor Claudio Albanés, Comisario de la 23ª Comisaría Talagante, destacó que “el hallazgo de más impacto se produjo al interior de uno de los domicilios registrados, el cual funcionaba como un clandestino centro de acopio y distribución de sustancias ilícitas”.

“En una investigación en conjunto con la Fiscalía Local por diversos delitos de robo violento y con intimidación, se realizó una entrada y registro de 3 inmuebles (…) como resultado de esta diligencia, se capturó a una persona que mantenía una orden de detención vigente relacionada a estos ilícitos, y además, se incautó un arma prohibida adaptada para el disparo, munición de distintos calibres y más de 2 kilos de diferente tipo de drogas”, agregó el Comisario.

En detalle, se halló 1 kilo 707 gramos de clorhidrato de cocaína, 1kilo 35 gramos de marihuana, 101 gramos de Ketamina, 57 unidades de hongos alucinógenos, 26 gramos de MDMA y 24 pastillas de éxtasis, evidenciando el nivel de diversificación de los sujetos investigados.

“Este es un resultado del trabajo investigativo que estamos desarrollando en conjunto con el Ministerio Público, con el objetivo de detener a personas vinculadas a diversos tipos de delitos y sacar en circulación armas y drogas que afectan a nuestra comunidad”, puntualizó el Mayor Albanés.

PURANOTICIA