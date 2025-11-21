Desbaratan banda que defraudó más de $4 mil millones desde Chile con tarjetas robadas en EE.UU.

El Ministerio de Seguridad Pública, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Oriente informaron de la desarticulación de una organización criminal chilena que operaba desde Estados Unidos y que se dedicaba al robo y uso fraudulento de tarjetas bancarias mediante máquinas adquiridas en Chile.

La operación bautizada como “American Target”, dejó 14 detenidos en el país y mantiene a otros cuatro involucrados bajo diligencias en Estados Unidos.

En el punto de prensa se explicó que con el fraude con tarjetas bancarias robadas, se lograron transferir más de $4.000 millones a cuentas bancarias chilenas.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, junto con destacar la colaboración internacional con el Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos) mediante un agregado de la PDI en ese país autorizado por el Ministerio de Seguridad Pública, detalló la investigación vinculada al lavado de activos, uso fraudulento de tarjetas de crédito y asociación criminal.

“Se usaban tarjetas de crédito sustraídas en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, con dispositivo POS para que esos dineros llegaran a cuentas de personas titulares en Chile”, explicó.

El director de la PDI precisó que las operaciones ilícitas de la estructura criminal superaron los $4.000 millones, una defraudación efectiva cercana a un millón de dólares. A esto se suma la incautación de vehículos de alta gama.

Lorena Parra, fiscal regional oriente, explicó que la investigación fue encabezada por la Unidad de Alta Complejidad y se inició en marzo de 2024, cuando surgieron antecedentes sobre una red que “se dedicaba a hurtar y robar tarjetas bancarias, para luego hacer un uso fraudulento de ellas”.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, valoró el trabajo coordinado entre las instituciones y alertó sobre los riesgos del sistema financiero.

“Los POS (dispositivos utilizados en el fraude) provenían de nuestro país”, aseguró Cordero y sostuvo que el caso demuestra cómo estas bandas “usan el sistema financiero regular para lavar activos. Esto nos obliga a fortalecer los controles sobre los medios de pago”, finalizó el ministro de Seguridad Pública.

