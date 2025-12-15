Desayuno con vecinos en Buin, la primera actividad de José Antonio Kast como presidente electo

En la comuna de Buin tuvo su primera actividad el presidente electo, José Antonio Kast, quien compartió un desayuno con los vecinos de la zona

A las 09.30 horas en punto, en la calle Simón Reyes en la localidad de Villaseca de Buin, un grupo de simpatizantes ya lo esperaban sentados en una mesa larga con clásicos elementos de un desayuno chileno.

A las 09.35, el republicano hizo su entrada al lugar, acompañado -como siempre- de su esposa María Pía Adriasola. A su llegada, entregó escuetas declaraciones a la prensa y a los adherentes que lo esperaban.

“Les agradezco el cariño, gracias por el cariño, nos faltará la oportunidad en que nos podamos reunir porque ustedes saben, ustedes saben que allí en Villaseca, también me crié, venía a comprar el gas”, dijo Kast. Adriasola también hablo con los presentes: “Empieza el trabajo”, acotó.

Minutos más tarde, el republicano pudo manifestarse con mayor soltura frente a los vecinos.

“Fue un día intenso ayer, terminamos bastante tarde, volviendo a la casa, todavía no asimilando todo lo que había pasado. Sí asimilamos la alegría de las personas, que se expresó en todo Chile. En todo Chile las personas salieron con su bandera chilena a celebrar, porque no era el triunfo mío, no era el triunfo nuestro de un partido, era el triunfo de Chile”, aseguró.

Y agregó: “¿Y por qué partir aquí en Buin? De hecho, esta fue una casa, en algún momento fue un restaurante, y ha ido evolucionando en el tiempo, y me trae muchos recuerdos".

“Villaseca para mí es Buin, fue el primer lugar donde ejercí un cargo público como concejal”, explicó.

“¿Y por qué hacerlo con ustedes el primer desayuno? Porque representan al pueblo chileno, en distintas áreas, en servicio público, en el trabajo de campo, en el espíritu religioso”, añadió.

