Desarticulan punto de venta de drogas y detienen a dos sujetos en Maipú tras denuncias vecinales

En un esfuerzo conjunto entre Carabineros del departamento Antidrogas OS7 y la Fiscalía Local de Maipú, se detuvo a dos sujetos, permitiendo desarticular un punto de venta de drogas que operaba al interior de la población "Los Héroes".

La investigación se inició gracias a denuncias vecinales que alertaban sobre la comercialización de sustancias ilícitas en un inmueble del sector. Tras intensas jornadas de vigilancia y seguimientos policiales realizados durante diferentes días, carabineros acreditó fehacientemente la comisión del delito en el lugar.

Con los medios de prueba expuestos ante el Juzgado de Garantía, se otorgó una orden judicial de entrada y registro. El allanamiento fue materializado con el apoyo de Carabineros de Control de Orden Público y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, logrando la detención del principal blanco de la investigación.

Durante el registro del inmueble, se incautaron más de dos kilos de pasta base, 970 gramos de clorhidrato de cocaína y 600 gramos de marihuana, junto con 122 mil pesos en billetes de baja denominación, presumiblemente obtenido de la venta de sustancia.

Además, se encontró el cargador de un arma de fuego con munición sin percutar, balanzas y coladores para la dosificación de la droga.

Los dos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su control de detención por infracción a la Ley de Drogas y Ley de Control de Armas.

(Imagen: Carabineros)

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