Desarticulan organización transnacional e incautan 811 kilos de cannabis sativa avaluada en más de 4 mil millones de pesos

La Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular una organización criminal transnacional e incautar más de 4 mil millones de pesos en cannabis sativa.

En el marco de la cuarta fase de la Operación Pacto Andino IV, detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, establecieron la siguiente etapa de una organización dedicada a la internación de droga desde Bolivia con destino a la Región Metropolitana.

El procedimiento, se efectuó a partir de diversas diligencias investigativas y mediante la utilización de técnicas especiales contempladas en el artículo 25° de la Ley N° 20.000, las que permitieron determinar el funcionamiento de esta estructura criminal y su forma de operar.

El subprefecto Pablo Godoy, jefe de la Briant Sur, detalló que la organización mantenía un inmueble ubicado en la comuna de San Bernardo, el cual era utilizado como centro de acopio de la droga, para posteriormente efectuar su entrega a diversos receptores de la sustancia ilícita.

El operativo permitió la detención de cuatro personas y la incautación de 811 kilos de cannabis sativa, equivalentes a aproximadamente 811 mil dosis, cuyo avalúo alcanza los $4.055.000.000.

Los detectives además incautaron dos vehículos, cinco teléfonos celulares y $126.000 en dinero en efectivo, especies de interés para la investigación.

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