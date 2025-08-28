Desarticulan organización criminal dedicada al lavado de activos: 41 detenidos tras allanamientos en tres regiones

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Temuco de la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía Local de Lautaro, Servicio de Impuestos Internos y el FBI, lograron desarticular una organización criminal dedicada al lavado de activos.

En el marco de la "Operación Imperio" se detuvo a 41 personas por los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras defraudaciones reiteradas.

El proceso investigativo comenzó en octubre de 2024 y permitió, tras diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial, establecer el funcionamiento desde el 2019, de una organización criminal familiar, de estructura piramidal.

La banda estaba compuesta por 50 personas, entre líderes, brazos operativos y testaferros, dedicada a cometer diversos delitos de carácter patrimonial, principalmente realizando acciones como la bancarización de personas a través falsificación de títulos universitarios y cédulas de identidad, obteniendo créditos y la creación de empresas ficticias, además de la compra y venta de vehículos.

Durante las indagatorias, se acreditó de forma preliminar un patrimonio de más de tres mil millones de pesos, correspondiente a inmuebles de alta valorización, cuentas corrientes, vehículos de alta gama en Chile y en el extranjero, una avioneta, todos bienes adquiridos con las ganancias obtenidas, provenientes de las actividades ilícitas detectadas.

La directora Regional del SII Temuco, Paulina Pradena, detalló que “a partir de investigación financiera y patrimonial desarrollada por nuestro Servicio, mediante distintas fuentes de información, pudimos establecer que los querellados, de manera maliciosa, entregaron información falsa para crear empresas de papel, con el único objetivo de cometer los delitos por los que serán formalizados el día de hoy. Lo que hacían, en síntesis, era abusar del sistema tributario para ocultar y darle una apariencia de legalidad a sus ilícitos”.

Los operativos policiales se realizaron en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos lugares donde además de las detenciones, se incautaron diversas especies entre ellas propiedades, una avioneta, vehículos y artículos electrónicos de alta gama, dinero en efectivo, documentación y elementos asociados a la comisión de estos delitos.

PURANOTICIA