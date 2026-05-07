Desarticulan en Quilicura a banda que fabricaba y traficaba éxtasis: cinco ciudadanos colombianos fueron detenidos

En una investigación transnacional desarrollada por la Sección O.S.7 de Carabineros Valdivia, en coordinación con la Fiscalía SAC-ECOH de Los Ríos, se logró desarticular una organización criminal dedicada a la fabricación y tráfico de drogas sintéticas (éxtasis), la cual mantenía un laboratorio clandestino en la región Metropolitana para abastecer distintos puntos de distribución en la región de Los Ríos.

Las diligencias investigativas, desarrolladas bajo técnicas especiales contempladas en la Ley 20.000, permitieron establecer el funcionamiento de la estructura criminal y ubicar el inmueble utilizado para la elaboración de sustancias ilícitas.

Conforme a estos antecedentes, Carabineros ejecutó un operativo antidrogas en la comuna de Quilicura, con apoyo del GOPE y personal territorial, logrando intervenir el domicilio investigado y detener a cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana vinculados a la organización.

Durante el procedimiento se incautaron 2.580 pastillas de éxtasis de distintos colores, además de diversas sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas 1 kilo 235 gramos de benceno, 515 gramos de etanol, 1 kilo 335 gramos de mezcalina, 50 ampollas de efedrina de 60 miligramos, 615 gramos de bicarbonato y 4 kilos 50 gramos de dióxido de titanio utilizado para pigmentación química.

Asimismo, Carabineros decomisó una máquina destinada a la fabricación de drogas de diseño, cuatro teléfonos celulares, tres pesas digitales y dinero en efectivo.

Del total de detenidos, cuatro imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Paillaco para el respectivo control de detención.

Carabineros destacó que este procedimiento representa un importante avance en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, reafirmando el compromiso institucional de continuar desarrollando investigaciones especializadas orientadas a proteger a la comunidad y evitar la circulación de drogas sintéticas en el país.

PURANOTICIA