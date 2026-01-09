Desarticulan banda liderada por ciudadanos chinos que habría estafado por más de US$200: 44 personas detenidas

La Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) desarticularon una banda liderada por ciudadanos chinos y chilenos, que se dedicaba al lavado de dinero de estafas internacionales. La organización criminal habría estafado por más de 200 millones de dólares.

La investigación se inició tras una alerta de la Buró Federal de Investigaciones (FBI) por la denuncia de ciudadanos de Estados Unidos que mencionaban haber sido víctimas de estafas informáticas.

Es así como durante este viernes se concretaron 53 órdenes de entrada y registro en cinco regiones del país, logrando la detención de 44 personas.

De acuerdo a los antecedentes del caso, al menos 67 millones de dólares provenían de estafas conocidas como "pig butchering", que afectaron a más de 400 víctimas en el extranjero.

La organización había creado cerca de 119 sociedades comerciales para poder ocultar el origen del dinero. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, explicó que "se ocupó a una red de empresas -algunas genuinas, otras de fachada chilena- y al sistema financiero chileno, y especialmente valiéndose de la estructura y de las ventajas de la ZOFRI”.

Por su parte, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, indicó que “ha habido una defraudación de ciudadanos, en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían personalmente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, en especial Banco Santander, para luego efectivamente defraudarlos”.

“Esos dineros eran traspasados de una empresa a otra para no concretar las inversiones que las víctimas entendían que estaban haciendo”, añadió.

