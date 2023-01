Desarticulan banda dedicada al robo de bodegas en la región Metropolitana: 10 delincuentes fueron detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este lunes que desbarató una banda delictual dedicada a millonarios robos en contra de bodegas de empresas del retail en la región Metropolitana.

La llamada operación “Vieja Escuela” logró capturar a 10 delincuentes integrantes del grupo que realizaron asaltos en La Florida, Maipú, Huechuraba, Pudahuel, Renca y San Bernardo, obteniendo un botín de cerca de 600 millones de pesos, de los cuales fueron recuperados $150 millones.

El nombre de la operación tiene que ver con que los miembros de la banda son delincuentes mayores.

La fiscal Claudia España informó que “hay que hacer una distinción, ellos se dedican al robo en lugar no habitado, a diferencia de las bodegas de Mercado Libre que son delitos de robo con intimidación, por lo tanto, ellos buscaban en un principio cometer delitos donde la penalidad es más baja; un robo en lugar no habitado tiene una pena inferior, una pena que no es de crimen, por tanto, si pasaba en un control de detención, ya que ellos ya estaban formalizados previamente por robo en lugar no habitado, quedaban en libertad”.

Aseguró que “ahora, a raíz de esto, poder acreditar la agrupación y al menos seis delitos, pudimos establecer que había una distribución de funciones y por esa razón, y además por tener antecedentes los líderes, quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva”.

A su vez, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presente en la entrega de la información, realizó un llamado a las empresas privadas a investir en una mejor seguridad para evitar este tipo de ilícitos.

Declaró que “la seguridad sin duda es responsabilidad principal del Gobierno, pero en esa responsabilidad hay otros actores extraordinariamente importantes, por ejemplo, el Ministerio Público, pero en estos casos donde hay una empresa que lleva adelante un negocio que tiene buena rentabilidad, que implica tener un alto patrimonio guardado en una bodega, también hay que invertir en las condiciones de seguridad de esas bodegas y esa responsabilidad también tiene que asumirla el sector privado”.

